جامعة جدة تحول المقررات المهارية إلى نظام التعليم عن بعد

جدة(صدى):

بدأت جامعة جدة مطلع العام الجامعي الجاري في تحويل عدد من مقررات السنة التحضيرية (المهارية) بالجامعة إلى التعليم عن بعد، وهي المقررات التي تعني بالمهارات الأساسية للطالب الجامعي .

وأوضح معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، أن تحويل المقررات يأتي ضمن توجه الجامعة في تبني أساليب أكثر فاعلية لتعليم طلابها والتسهيل عليهم من خلال تحويل مقررات السنة التحضيرية (المهارية) وهي المقررات التي تعنى بالمهارات الأساسية للطالب الجامعي ولا تكون ضمن معايير التسكين في الكليات إلى مقررات تدرس بأسلوب التعليم عن بعد بالكامل وخارج أوقات الدوام الرسمي وبجودة عالية .

وبين وكيل جامعة جدة الدكتور صالح المزعل أن التوجه لمثل هذا النهج سوف يحقق الكثير من الفوائد حيث سيتيح للجامعة زيادة عدد ساعات دراسة اللغة الإنجليزية في الفترة الصباحية، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وترشيد الإنفاق، إلى جانب الفوائد التي سيجنيها الطالب والمتمثلة في توفير المحتوى الإلكتروني للطالب والطالبة طوال الوقت وإمكانية الإعادة والنقاش إلكترونياً إلى أن يتم استيعاب وفهم الدروس إلى جانب اللقاءات المباشرة مع أعضاء هيئة التدريس.

واضاف المشرف العام على الشؤون التعليمية عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عامر الزائدي، أن عدد المواد التي تم تحويلها لهذا البرنامج 3 مواد دراسية يستفيد منها ما يزيد عن 5 آلاف طالب وطالبة من خلال الدمج بين التعليم الإلكتروني واللقاءات المباشرة بواقع لقاء كل أسبوعين .