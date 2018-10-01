” الرداد ” يبتعد عن الكوميديا ويعلن عن فيلم جديد خلال أيام

أماني الغامدي(صدى):

يعتزم النجم المصري حسن الرداد الإعلان عن فيلمه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ليفاجئ جمهوره بدور جديد بعيدًا عن الكوميديا ويقدم دراما الأكشن من خلال أحد الفيلمين اللذين يفاضل بينهما.

ومن الملاحظ أن الفنان حسن الرداد يحافظ على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ليستعد لفلمه الجديد ” الأكشن ” بشكل لائق وبنيان قوي.

يشار إلى أن فيلم ” عقدة الخواجة ” الذي تم عرضه في موسم شم النسيم هذا العام كان آخر أفلامه، وشارك فى بطولته الفنانة هنا الزاهد وبيومي فؤاد، وماجد المصري، وسامية طرابلسى، تأليف هشام ماجد، وشيكو، وإخراج بيتر ميمي، ودارت أحداثه في إطار كوميدى أكشن .