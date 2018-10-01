امرأة تستدرج رجلا وتسرقه تحت تهديد السلاح

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قامت امرأة افريقية باستدراج خليجي بـ ” دبي ” ، مدعية تقديم خدمات ” مساج ” ، لتقم بعد ذلك بسرقة 100 ألف درهم منه بالإكراه.

وبالتطرق للتفاصيل، شاهد المجني عليه إعلانًا على على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي عليه صورة امرأة جميلة، فتواصل مع الرقم الموجود في الإعلان، حيث أرشدته المرأة لعنوان شقة فندقية.

وعندمت وصل الرجل للعنوان الذي حددته له، هاجمته المرأة برفقة امرأة أخرى، وهددته بسكين وسرقت منه 100 ألف درهم بالإكراه.

وتقدم المجني عليه ببلاغ، حيث وجهت النيابة للمرأة تهمة ارتكاب جناية احتجاز شخص دون وجه حق والتهديد بالقتل والسرقة بالإكراه، وقضت محكمة الجنايات بحبس المرأة 6 أشهر والإبعاد.