امرأة تستدرج رجلا وتسرقه تحت تهديد السلاح
قامت امرأة افريقية باستدراج خليجي بـ ” دبي ” ، مدعية تقديم خدمات ” مساج ” ، لتقم بعد ذلك بسرقة 100 ألف درهم منه بالإكراه.
وبالتطرق للتفاصيل، شاهد المجني عليه إعلانًا على على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي عليه صورة امرأة جميلة، فتواصل مع الرقم الموجود في الإعلان، حيث أرشدته المرأة لعنوان شقة فندقية.
وعندمت وصل الرجل للعنوان الذي حددته له، هاجمته المرأة برفقة امرأة أخرى، وهددته بسكين وسرقت منه 100 ألف درهم بالإكراه.
وتقدم المجني عليه ببلاغ، حيث وجهت النيابة للمرأة تهمة ارتكاب جناية احتجاز شخص دون وجه حق والتهديد بالقتل والسرقة بالإكراه، وقضت محكمة الجنايات بحبس المرأة 6 أشهر والإبعاد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34864 ] نشر منذ 31 دقيقة
يستاهل
لأن حتى القانون نفسه تعب من المغفلين😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34864 ] نشر منذ 28 دقيقة
شاهدأعلان فيه صورةأمرأه جميلة.تخرفن الأخ
وأخذ كم قرش
معه
وعلى باله بيقضي ليلة حمراء
وصل عندالتكرونية
طلعت الخرفنه من بومته
ولعنت ابوخيره
خلوه يستاهل ماجاه
وليتها دفنته في الزبالة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55073 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذا درب من دروب الزلق المُزحلطه للهاويه ,,
,, قال مساج قال ,, على مين هاالحكي ………..!!
,, روح تمسج على الرمل الناعم عند بعارينك ياروح امك ,,
,, القانون لايحمي مغفلين مثلك ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 5546 ] نشر منذ 5 دقائق
أول مرة أشوف واحد مودي معاااه 100 ألف درهم ويبي يسوي مشاز **!! هههههههههههه
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يااا العميد ** ههههههههههههههههههههههههه
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,, قال مساج قال ,, على مين هاالحكي ………..!!
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,, روح تمسج على الرمل الناعم عند بعارينك ياروح امك ,,