” هازارد ” يثير جدلا واسعا في الأوساط الرياضية بعد مقولة ” إن شاء الله “

نواف السالم(صدى):

أثار النجم البلجيكي ولاعب تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والعالم وتساؤلات كثيرة من قبل متابعيه عن ديانة النجم البلجيكي، فهل هو منحدر من أصول مسلمة.

ويأتي ذلك بعد رده على سؤال طرح عليه عن مدى قدرته على تسجيل 40 هدفًا هذا الموسم، فقال هازارد: “إن شاء الله”.

وتضاربت الأقاويل حول ديانة النجم البلجيكي أنّ اللاعب ليس مسلمًا، ولكنّه نشأ في بيئة مسلمة أحاطت به في مدينة لالوفيار البلجيكية التي يتواجد بها عدد كبير من المسلمين المنحدرين من بلدان عربية خاصة من شمال إفريقيا، بينما قال زميله السابق ديمبا با قوله أنّه لمس اهتماما كبيرا من هازارد لمعرفة الكثير من الأمور عن الدين الإسلامي، ولهذا بدأ يقرأ القرآن باستمرار ويسأل كثيرا عن آياته ومعانيها.