” العمل ” تسعى لإقرار سلم وظيفي للقطاع الخاص
تعتزم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إقرار سلم وظيفي للقطاع الخاص، قريبًا ضمن خطة المملكة لترغيب الشباب للعمل في القطاع الخاص وتوسيع نشاط رجال الأعمال.
وناقش وزير العمل أحمد الراجحي مع رجال الأعمال خلال اجتماع الأسبوع الماضي، أهمية إيجاد هيكلة وتنظيم لرواتب القطاع الخاص وإدارج السلم الوظيفي ضمن اللائحة التنظيمية الداخلية لكل منشأة، شاملًا زيادة الرواتب وبداية ونهاية كل درجة وظيفية، من قيمة الراتب والعلاوات والحوافز.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههه
كل هذا بيصير في القطاع الخااص
يااااااسلااااااااااااااااااااااااام
احس اني في حلم .
يارجل.
شركات كثيره بدأت في تسريح الموظيفين السعزديين ، وخاصه
الموظفات ، وعلى راسهم شركة الطيار للسفر والسياحه ، القسم النسائي مخرج5 الرياض
ولا رقيب ولا حسيب عليهم .
بالاضافه انهم لا يعتمدون اي اجازه مرضيه من اي مستشفى او اي مستوصف، اتمنى من وزير العمل احمد الراجحي ان يتاكد من صحة كلامي هذا ويرسل اخوات من مكتب العمل ليتأكدن بأنفسهن مما يحصل هناك .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4577 ] نشر منذ 30 دقيقة
القطاع الخاص يحتاج الى لفته قويه-وتكون البدايه قبل كل شي سعودة الوظائف الاشرافيه والعليا وبدونها ستكون كل الجهود ناقصه-
alfahd42[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 26 دقيقة
تسريح موظفين وين يروحون اللي بيسرحون من الوظائف
alfahd42[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 24 دقيقة
المفروض اللي يسرحونه يعطونه مبلغ مجزي لفتح مشروع ولا غيره
هزيم[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 18 دقيقة
اول شي
خلو جميع الوظائف الاشرافيه من ابناء الوطن السعوديين او من السعوديات.
لان نسبة %90 من الوظائف الاداريه او القياديه من الاجانب.
لهذه الدرجه لا يوجد عدم ثقه ؟اولا يوجد عدم وجود كفاآت في هذا القطاع من ابناء البلد؟ ايعقل هذا يا معالي وزير العمل.
القطاع الخاص يحتاج الى نفض .
وعدم اعطاء الاجنبي ان يكون ذو سلطه على ابن او بنت البلد، ومن ثم الاهتمام بالاشياء الباقيه في القطاع الخاص.
اما بالنسبه لتعليق الخت لمى .
عن شركة الطيار للسفر والسياحه فهم معروفين بتطفيش الموظفات ، وعدم قبول اي عذر مرضي لهم كما سمعت
من كذا شخص.
فعليك بهم ياوزير العمل.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 15 دقيقة
الوزير يستاذن من اصحاب الاموال والشركات من اجل اقرار هذا السلم الوظيفي ,,,,,, شيء مضحك ومبكي
الأصح انهم يعملون سلم رواتب ويفرضونه فرض على الشركات والتجار وتكون قوانين وزارة العمل ملزمة لجميع الاطراف وكفاية تدليع للهوامير على حساب المواطنين الضعفاء الذين يبحثون عن لقمة العيش بشكل شريف
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1584 ] نشر منذ 3 دقائق
الحين ينطوا لك أعضاء مجلس الشورى يعترضوا على هالموضوع مثل مااعترضوا على خفض ساعات العمل وزيادة الحد الادنى للرواتب 🤪😁😁😆