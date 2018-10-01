” العمل ” تسعى لإقرار سلم وظيفي للقطاع الخاص

عادل الحربي (صدى):

تعتزم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إقرار سلم وظيفي للقطاع الخاص، قريبًا ضمن خطة المملكة لترغيب الشباب للعمل في القطاع الخاص وتوسيع نشاط رجال الأعمال.

وناقش وزير العمل أحمد الراجحي مع رجال الأعمال خلال اجتماع الأسبوع الماضي، أهمية إيجاد هيكلة وتنظيم لرواتب القطاع الخاص وإدارج السلم الوظيفي ضمن اللائحة التنظيمية الداخلية لكل منشأة، شاملًا زيادة الرواتب وبداية ونهاية كل درجة وظيفية، من قيمة الراتب والعلاوات والحوافز.