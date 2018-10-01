” باريس هيلتون ” تثير ضجة على صفحات التواصل الاجتماعى بهذه الصورة

واشنطن(صدى):

لم تعد ” النوستاليجا ” أو الحنين إلى الماضي حالة من الإكتئاب بعدما لازمنا الشعور به لنستعيد أجمل الصور التى التقطناها مع الأصدقاء والمقربين في زمن الفوتوجراف قبل أن تتزاحم الصور وتضيع على صفحات السوشيال ميديا.

وكعادة المشاهير في مشاركة جمهورهم أجمل لقطاتهم أثناء طفولتهم وبداية حياتهم ليتعرفوا على آرائهم قبل تغييرات النجومية، شاركت المغنية وعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون، صورة لها مع شقيقتها الصغرى ” نيكي ” في مرحلة الطفولة، معلقه عليها ” اختان.. أفضل أصدقاء مدى الحياة “، وحازت الصور على أكثر من 27 ألف إعجاب.

جدير بالذكر أن باريس هيلتون قد قررت أن تعود من جديد لتليفزيون الواقع، من خلال تصور حفل زفافها على خطيبها كريس زيلكا ذو الـ33 عامًا وتفاصيل هذا اليوم الخاص ليكون بداية جديدة لها في عالم ” تليفزيون الواقع ” وجعل محبيها ومعجبيها وكأنهم موجودون ضمن المدعوين.