بالصور.. إتلاف 300 كيلو جرام عسل مغشوش بالباحة

الباحة(صدى):

تمكن مراقبو صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة، من ضبط وإتلاف 300 كيلو جرام عسل مغشوش وغير صالح للاستخدام الآمي.

وأوضحت أمانة الباحة، أنه تم التأكد من فساد العسل بعد أخذ عينة منه واختبارها والتأكد من فسادها، وتأيرها السلبي على صحة المواطنين والمقيمين.

ومن جانبه اكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الأمانة ستقوم بإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة وفرض الغرامات المالية على المحال المخالفة ومصادرة وإتلاف هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

وأضاف أن الأمانة والبلديات التابعة لن تتهاون أبدًا مع المخالفين للاشتراطات الصحية وستقوم بكل صرامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقًا للائحة الصادرة في هذا الشأن.

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كما دعا ” السواط ” عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أيّ مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو تقديم أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، وذلك عن طريق الاتصال على رقم طوارئ الأمانة (940) أو عن طريق موقع الأمانة الإلكتروني.