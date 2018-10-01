Charlie’s Angels يشهد تواجد دجيمون هونسو

أماني الغامدي(صدى):

تشهد النسخة الجديدة من الفيلم الشهيرCharlie’s Angels، المقرر طرحه فى سبتمبر العام المقبل، تواجد الممثل العالمي دجيمون هونسو، بطولة النجمة كريستين ستيوارت.

وكانت أحداث الجزء الأول الذي عرض عام 2000، تدور حول ثلاث فتيات مثيرات تم تدريبهن قتاليًا على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، حتى يتم تورطهن مع جماعات خطيرة، ومحاولاتهن للنيل منهن والنجاة بأنفسهن، الفيلم الجديد سيكون من كتابة ديفيد أوبورن وإخراج إليزابيث بانكس.

ومن الجدير بالذكر، أنه حصد الجزء الأول على 264 مليون دولار فى بداية الألفية الثالثة، ليحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في عام 2000.