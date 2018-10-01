فيديو للراحل الشيخ سعيد القحطاني وهو يتحدث عن عظم صلاة الفجر

عادل الحربي(صدى):

توفي الشيخ الدكتور سعيد بن علي القحطاني مؤلف كتاب ” حصن المسلم ” ، اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض؛ حيث سيصلي عليه بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بالرياض.

وأظهر مقطع فيديو، الشيخ سعيد القحطاني، رحمه الله، وهو يتحدث عن عظم صلاة الفجر وأهميتها.

ومن الجدير بالذكر، أن الفحوصات الطبية كانت قد كشفت عن إصابة الشيخ سعيد القحطاني، بسرطان الكبد، منذ أسابيع.

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