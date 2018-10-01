” التأمينات ” تحذر أصحاب العمل من تأخير دفع اشتراكات المنشأة

الرياض(صدى):

أكدت التأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنه يجب على صاحب العمل سداد الاشتراكات للمؤسسة خلال الـ 15 يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات.

وأوضح التأمينات على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه في حال لم يدفع صاحب العمل خلال هذه الفترة يتحمل غرامة تأخير قدرها 2% من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

ووجهت رسالة إلى صاحب العمل، قائله ” عزيزي صاحب العمل: التزامك بسداد اشتراكات منشأتك في مواعيدها المحددة يجنبك غرامات التأخير، لافته إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة عن طريق 5 طرق لنظام السداد.

وأضافت أن طرق السداد تتمثل في ” أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، أجهزة الإيداع النقدي لعملاء البنوك التي توفر تلك الخدمة، والموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت أو فرع البنك الذي يتعامل معه صاحب العمل ” .