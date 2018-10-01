دراسة طبية تكشف الأكاذيب حول الحليب كامل الدسم وانسداد الشرايين

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة، أن الحليب كامل الدسم، ليس ضارًا بالنسبة للشرايين كما يعتقد البعض.

وأوضحت الدراسة ، أن تناول الحليب كامل الدسم يقلل من مخاطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية وانسداد الشرايين ولا يزيد من هذه المخاطر.

وقالت الدكتورة مارسيا أوتو، من جامعة تكساس الأميركية، والتي قادت فريق البحث: النتائج التي توصلنا لها تدعم الأدلة المتزايدة التي تقول إن دسم الألبان لا يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو نسبة الوفيات بين الكبار في العمر .

وتوصل الباحثون لنتائج هذه الدراسة بعد قيامهم بتقييم عدد من المؤشرات البيولوجية الموجودة في الألبان والمرتبطة بالقلب ونسبة الوفيات، وذلك على مدى 22 عامًا.