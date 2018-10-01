صفقة بمليار دولار بين سوريا وروسيا

موسكو(صدى):

كشف تقرير عن حصول روسيا على مليار دولار من سوريا مقابل صفقة S- 300؛ حيث نقلت الأموال إلى مصارف روسية قبل سنوات؛ ولكن الأموال لم تُصرف بعد تأجيل الصفقة بسبب ضغوط إسرائيلية وأمريكية.

وأشار إلى أنه بعد نقل هذه المنظومة إلى جيش الأسد، ستحصل روسيا على الأموال فعلياً؛ مما يدعم المصالح الاقتصادية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين؛ فيما أثار نقل المنظومة الصاروخية الروسية إلى سوريا، قلقًا إسرائيليًا حقيقيًا، وأن تل أبيب ” تقف أمام تحدّ صعب، ونواجهه بطرق مختلفة، وليس بالضرورة أن تكون المواجهة عبر منع نقل الإرساليات. ”

وأوضح أنه، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بعض الطلبات الخاصة المتعلقة بنقل المنظومة الصاروخية الروسية إلى دمشق، ووفق أقوال نتنياهو دائمًا فإن الرئيس الأمريكي استجاب لها جميعًا دون كشف طبيعة هذه الطلبات أو نوعها.