تعترف بخيانتها ثم تطالب زوجها بالطلاق للحصول على حقوقها المالية

القاهرة(صدى):

أثارت واقعة غريبة إستهجان المجتمع المصري بعدما تخلت سيدة عن شرفها ودورها كأم لثلاثة أطفال وصعدت بقدميها إلى طريق الهاوية حتى سقطت في بئر السافلين.

بدأت الواقعة المشينة بشكوك الزوج المخدوع في سلوك زوجته حتى قرر أن يراقبها ليكتشف علاقتها برجل آخر خلال تواجده أثناء عمله إلا أنه تمالك أعصابه وقام بتصويرها ليتفادى إنكارها وألاعيبها المعتادة عند المواجهه.

وعلى الفور واجه الزوج ” الخائنة ” وفوجئ بأعصابها الباردة وإعترافها على العشيق دون أدني تأنيب أو إستحياء ليسقط الزوج مغشياً عليه ويجد نفسه وحيدًا في المستشفي دون زوجته وأطفاله .

وخلال فترة وجيزة أقامت الزوجة الخائنة دعوى طلاق للضرربمحكمة الأسرة وكأنها المجنى عليها إلا أن زوجها إضطر لتقديم الفيديوهات والصور التى تثبت خيانتها ليحرمها من حقوق المطلقة وتضطر الزوجة في النهاية لرفع دعوى خلع وتحصل على الطلاق لتدمر بيتها وتسير وحدها في طريق الشوك مع من شابهها .