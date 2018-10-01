تعترف بخيانتها ثم تطالب زوجها بالطلاق للحصول على حقوقها المالية
أثارت واقعة غريبة إستهجان المجتمع المصري بعدما تخلت سيدة عن شرفها ودورها كأم لثلاثة أطفال وصعدت بقدميها إلى طريق الهاوية حتى سقطت في بئر السافلين.
بدأت الواقعة المشينة بشكوك الزوج المخدوع في سلوك زوجته حتى قرر أن يراقبها ليكتشف علاقتها برجل آخر خلال تواجده أثناء عمله إلا أنه تمالك أعصابه وقام بتصويرها ليتفادى إنكارها وألاعيبها المعتادة عند المواجهه.
وعلى الفور واجه الزوج ” الخائنة ” وفوجئ بأعصابها الباردة وإعترافها على العشيق دون أدني تأنيب أو إستحياء ليسقط الزوج مغشياً عليه ويجد نفسه وحيدًا في المستشفي دون زوجته وأطفاله .
وخلال فترة وجيزة أقامت الزوجة الخائنة دعوى طلاق للضرربمحكمة الأسرة وكأنها المجنى عليها إلا أن زوجها إضطر لتقديم الفيديوهات والصور التى تثبت خيانتها ليحرمها من حقوق المطلقة وتضطر الزوجة في النهاية لرفع دعوى خلع وتحصل على الطلاق لتدمر بيتها وتسير وحدها في طريق الشوك مع من شابهها .
مؤدب[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 1 ساعة
قسم بالله مجرد مالقيت اغتصاب محارم وخيانه زوجية وقتل أعرف أنه بمصر بدون ما أقرأ التفاصيل لأنهم وهذي أخبارهم
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 25 دقيقة
الخبر ليس غريب . .اللي لفت نظري صباغة الخبر ..صراحة ابدااع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55073 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, وهذا برضه من دروب الزلق المُمزلقه المرِّقه ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4568 ] نشر منذ 13 دقيقة
التصوير احيانا مفيد-الله يفظنا بحفظه-
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2294 ] نشر منذ 8 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم