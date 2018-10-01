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فنان شاب يعرض الزواج على ياسمين صبري: ” بحبك وعايز أتجوزك “

فنان شاب يعرض الزواج على ياسمين صبري: ” بحبك وعايز أتجوزك “
أماني الغامدي(صدى):

عرض الفنان الشاب وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز الزواج على الفنانة ياسمين صبري عبر حسابه الرسمي بموقع ” فيسبوك “.

وأضاف عبدالعزيز، قائلاً: ” يا جماعة لو سمحت اللي يعرف ياسمين صبري يقولها إني بحبها وعايز أتجوزها “.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4568 ] نشر منذ 1 ساعة

هن الممثلات والمغنيات لايخترن الشاب لشبابه او جماله انما لدريهماته ورصيده-وهن يبحث عنهن اصحاب الملايين وينفقن عليهن بالهبل اما دعايه او بطره-ابحث عن المستوره افضل لك ولها-

[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 1 ساعة

المشكلة اذا كان عندك اخ او قريب يفشل قدام الناس.
يعني لو كان زميل تقدر تهرب منه بس اخوك ما تقدر

[ عدد التعليقات: 5546 ] نشر منذ 1 ساعة

أييه يااا وائل ** ماتقول لأختك تجوزها لك * ياسمين ( الخبله ) ههههههههههههه

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