فنان شاب يعرض الزواج على ياسمين صبري: ” بحبك وعايز أتجوزك “
عرض الفنان الشاب وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز الزواج على الفنانة ياسمين صبري عبر حسابه الرسمي بموقع ” فيسبوك “.
وأضاف عبدالعزيز، قائلاً: ” يا جماعة لو سمحت اللي يعرف ياسمين صبري يقولها إني بحبها وعايز أتجوزها “.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4568 ] نشر منذ 1 ساعة
هن الممثلات والمغنيات لايخترن الشاب لشبابه او جماله انما لدريهماته ورصيده-وهن يبحث عنهن اصحاب الملايين وينفقن عليهن بالهبل اما دعايه او بطره-ابحث عن المستوره افضل لك ولها-
عبدالله[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة اذا كان عندك اخ او قريب يفشل قدام الناس.
يعني لو كان زميل تقدر تهرب منه بس اخوك ما تقدر
رااايق[ عدد التعليقات: 5546 ] نشر منذ 1 ساعة
أييه يااا وائل ** ماتقول لأختك تجوزها لك * ياسمين ( الخبله ) ههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34864 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياسمين عاوزه راااااقل بحئ وحئيئ
مش تور😂😂😂😂😂😂😂😂