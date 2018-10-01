” الشك ” يدفع رجل لقتل زوجته وابنته الرضيعة
أقدم رجل مصري على قتل زوجته وطفلته الرضيعة ” عمرها شهر ” ؛ بعد أن تغلل الشيطان إلى عقله وزرع الشك بداخله.
وبالتطرق للتفاصيل، أنجبت زوجته الطفلة بعد عام من زفافهما، لتبدأ الريبة تسلل بداخله؛ ليقم الزوج بخنق زوجته حتى لفظت أنفاسها الآخيرة بين يديه، وعقب ذلك أمسك بيدها ووضعها على فم الطفلة وقام بالضغط عليها بكلتا يديه وقتلها هى الأخرى.
وقام المتهم بابلاغ الشرطة بأنه عثر على زوجته وطفلته متوفين، فلم يقتنع رجال الشرطة برواية الرجل؛ لتكشف التحريات أن الرجل هو من قتل زوجته وابنته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
مؤدب[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 1 ساعة
قسم بالله مجرد مالقيت اغتصاب محارم أوخيانه أو تحرش أو قتل أو سرقة ونصب واحتيال أعرف أنه بمصر بدون ما أقرأ التفاصيل لأنهم مشاكل وابتزاز وتحرش هذي حياتهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55073 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,,, انها وساوس الشياطين وهمزاتهم ,,
,, كفانا الله شرهم ,, آمين ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2294 ] نشر منذ 15 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم