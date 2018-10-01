” الشك ” يدفع رجل لقتل زوجته وابنته الرضيعة

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل زوجته وطفلته الرضيعة ” عمرها شهر ” ؛ بعد أن تغلل الشيطان إلى عقله وزرع الشك بداخله.

وبالتطرق للتفاصيل، أنجبت زوجته الطفلة بعد عام من زفافهما، لتبدأ الريبة تسلل بداخله؛ ليقم الزوج بخنق زوجته حتى لفظت أنفاسها الآخيرة بين يديه، وعقب ذلك أمسك بيدها ووضعها على فم الطفلة وقام بالضغط عليها بكلتا يديه وقتلها هى الأخرى.

وقام المتهم بابلاغ الشرطة بأنه عثر على زوجته وطفلته متوفين، فلم يقتنع رجال الشرطة برواية الرجل؛ لتكشف التحريات أن الرجل هو من قتل زوجته وابنته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.