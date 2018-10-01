وكيل الوزارة لشؤون المياه يبحث مع رئيس العلماء النيوزلندي سبل التعاون

محمد السعران(صدى):

استقبل وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، رئيس العلماء في مركز البحوث الغذائية والنباتية النيوزلندي الدكتور برنت كلوثير، يرافقه المدير التنفيذي لشركة مايفن الدولية الأستاذة لزلي كينيدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين في مجالات عمل الوزارة، والعمل على تعزيزها، وخصوصاً إمكانية تقديم المؤسسات النيوزلندية الدعم للوزارة في تطبيق أهداف إدارة المياه الزراعية وفقاً لرؤية المملكة 2030.