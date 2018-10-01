أسطورة الأرجنتين ينصح ميسي بترك المنتخب

ماجد محمد(صدى):

وجه الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، نصيحة غريبة لمواطنه ليونيل ميسي بترك المنتخب الوطني، وذلك بعد فشل المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم في روسيا، والذي تحمله ميسي بشكل غير عادل، حسب رأي مارادونا.

وصرّح مارادونا، قائلًا: ” أنصح ميسي بعدم العودة إلى صفوف المنتخب، في كرة القدم الأرجنتينية، يلقون الخطأ دائماً عليه، حتى عندما يخسر منتخب فئة تحت 15 عاماً، لقد حان الوقت لكي نتركه في سلام ورؤية ما إذا كان شخص آخر يستطيع تحمل هذه المسؤوليات. ”

وقال أسطورة الأرجنتين: ” اليوم المنتخب الأرجنتيني لا يلهمني على الإطلاق، والأمر ينطبق على العالم بأسره، خسرنا الشغف ” ، فيما كانت الأرجنتين خرجت من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا بخسارتها أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة والتي توجت لاحقًا بطلة للعالم.