علاج جديد يمكن الأشخاص المصابين بالشلل من السير مجددا

واشنطن(صدى):

تمكن علماء أمريكيون بجامعة ” لويزفيل ” الأمريكية، من التوصل لعلاج الأشخاص المصابين بالشلل من السير مجددًا؛ وذلك بفضل تقنية تركز على الحبل الشوكي.

حيث قام الباحثون بدراسة حالات 4 أشخاص تعرضوا لإصابات في ” الحبل الشوكي ” منعتهم من الحركة، وطبقوا عليهم التقنية الجديدة بصورة تدريجية على مدار أشهر.

وعن تقنية العلاج، فتنقسم إلى شقين الأول هو زرع جهاز يقوم بالتحفيز الكهربائي للحبل الشوكي، والثاني يعتمد على الكثير من التدريب من قبل الباحثين؛ لمساعدة المرضى على الوقوف والمشي.

ووجد العلماء في الجولة الأخيرة من التجارب، أن هناك اثنان من المرضى الأربعة الذين تلقوا عمليات الزرع والتدريب والقدرة على المشي.