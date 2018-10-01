النشامى الأردنيون بالسعودية يحتفون باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 88

محمد السعران(صدى):

نظم ملتقى النشامى للجالية الأردنية في المملكة بالرياض احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ 88 وذلك برعاية سعادة السفير الأردني لدى المملكة الأستاذ علي الكايد وعدد من المسؤولين السعوديين والدبلوماسيون بعدد من السفارات.

وأكد سفير المملكة الاردنية الهاشمة في المملكة العربية السعودية الأستاذ علي الكايد متانة العلاقات بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية مشيرا الى أنها متينة وقوية وجذورها متأصلة. مشيرا الى شعورهم بالفخر لوفاء الجاليةالاردنيه لهذا البلد الحبيب و بنفس الوقت ولاء الجالية للمملكة الاردنية الهاشمية هذا يعبر عن الوفاء للسعودية والولاء للاردن.

فبالفعل مشاركتنا هذه في اليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين في المملكة العربية السعودية فخر لنا.

من جانبها عبرت الدكتورة جواهر العبد العال رئيسة اللجنة الإعلامية السعودية التطوعية في ملتقى النشامى للجالية الأردنية عن سعادتها بهذا الاحتفال وقالت : تكمل مملكتنا الغالية فرحتها بيومها الوطني الثامن والثمانين وفي هذه الذكرى العطرة لمسيرة الوطن الغالي نرفع أكفنا بالدعاء لله عزوجل أن يحفظ الله لنا وطننا الحبيب بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز ” يحفظهم الله ”

وأن الاحتفال بيوم الوطن يعكس الروح الوطنية أكبر دليل على التلاحم والترابط بين الشعبين الشقيقين.

فيما عبر الدكتور مهندس أيمن الرفاعي المؤسس لملتقى النشاما تتجاوز العلاقات السعودية الأردنية مفهوم العلاقة بين دول الجوار، إذيرتبط البلدان بعلاقة تاريخية أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قائد مسيرة بلادنا المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ووليعهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأن يحفظ الله قائد مسيرة الأردن جلالة الملك/عبد الله بن الحسين وأن يديم على بلدينا وشعبينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار انه سميع مجيب الدعاء.

وقد شهد الحفل العديد من الفقرات التي اشتملت على القصائد الشعرية والأغاني الوطنية فيما قدمت الفرق المشاركة العرضة السعودية والأهازيج الشعبية بجانب الدبكة الأردنية وفي ختام الحفل كرم سعادة السفير اللجان المنطمة للحفل كما كرم اللجنة الاعلامية التطوعيةالسعوديةممثلة في الدكتورة جواهر العبدالعال وبعض الضيوف المشاركين.