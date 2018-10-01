إنشاء 5 بلديات مصغرة داخل الرياض

حمود العنزي(صدى):

يهدف المجلس البلدي لمدينة الرياض، إلى إنشاء 5 بلديات رئيسية ذات صلاحيات أكبر بما يتوافق مع الصلاحيات المتاحة للأمانة لتكون بمثابة أمانات مصغرة، وفقًا لمقترح مقدم.

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي بعدما رأت لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية بالمجلس، أن كثرة البلديات الفرعية محدودة الصلاحيات لا تحقق الهدف الذي يتوقعه المواطنون من وراء إنشائها.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة التطوير والجودة ببلدي الرياض الدكتور فهيد السبيعي، أن الفكرة تأتي في إطار سعي مجلس الرياض لمعالجة المشكلات التي تعاني منها الأحياء، وتعزيز الرقابة على الخدمات البلدية وأنظمتها وإجراءاتها، والمساهمة في تطويرها.

كما أشار ” السبيعي ” إلى أن المجلس يهدف من خلال المشروع إلى تحقيق التخطيط والتنفيذ والإشراف والإطلاع الكامل من البلديات الرئيسية على جميع الخدمات المقدمة في نطاقها.