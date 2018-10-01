” أبو النور ” يكشف عن أهداف مشروع البلد الحرام

نايف السالم(صدى):

صرح الدكتور طلال بن محمد أبو النور، المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام، بأن المشروع حرص على إطلاق حملة توعوية بجميع الميادين والمرافق العامة وإسكانات الحجاج والمشاعر المقدسة.

وعن أهداف الحملة، أوضح ” أبو النور ” أنها تستهدف حجاج بيت الله الحرام لتخفيف الزحام على المسجد الحرام؛ وذلك من خلال رفع الوعي بأن مكة كلها حرم وأن الصلاة داخل حدود مكة الشرعية بمئة ألف صلاة كما هو الحال في المسجد الحرام ذاته.

أما فيما يتعلق بأنشطة الحملة، ذكر أن المشروع يقدم العديد من الأنشطة منها خدمة الطائفين وإرشاد التائه لأول مرة في المشاعر المقدسة ونشاط الإسعافات الأولية والتوعية بحق الطريق، ورعاية الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات وإرشاد التائهين بالمشاعر المقدسة والاحتفاء بضيوف الرحمن.

وأضاف ” أبو النور ” : ” يعمل في تنفيذ هذه الأنشطة قرابة 600 شاب مكي تم تدريبهم على ثقافة تعظيم البلد الحرام، ومهارات التعامل مع وفود الرحمن ” .