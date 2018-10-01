التوصل لاتفاق مع إحدى شركات التأمين لتقديم الخدمات للمعلمين والمعلمات

عادل الحربي(صدى):

كشف علي المنيع، مدير مركز خدمات المعلمين بشركة تطوير التعليم القابضة، أنه تم التوصل لاتفاق مع إحدى شركات التأمين؛ وذلك لتقديم خدمات التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات.

وعن هذه الاتفاقيات، أوضح ” المنيع ” أنها في انتظار موافقة مجلس المركز الذي يرأسه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، متوقعَا تقديم الخدمات في غضون شهر من موافقة المجلس على عرض الشركة.

أما فيما يتعلق بإعلان المزايا والخدمات الحصرية للمعلمين والمعلمات التي تم التوصل إليها، ذكر أن إعلانها سيكون بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الجمعة القادمة.

وجاء ذلك على خلفية الموافقة عليها من مجلس مركز خدمات المعلمين، مضيفًا: ” قد يتم تأجيل الإعلان لأي وقت آخر خلال العام الحالي ” ، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع على أكثر من 50 اتفاقية مع شركات من القطاع الخاص لتقديم المزايا.