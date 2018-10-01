مصرع شاب عشريني حاول إنقاذ فتاة من الاغتصاب

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة السلام شرق العاصمة المصرية القاهرة جريمة قتل مروعة، حيث لاقى شاب عشريني مصرعه بعدما حاول إنقاذ فتاة من يد مجرم احترف خطف الفتيات وإغتصابهن.

وقرر المجرم الانتقام من الشاب على هذا الفعل الذي قام به، ليقتله أمام الجميع طعنًا في عنقه.

وقال أحد شهود العيان أن المجني عليه كان يقف بجوار زملائه ليفاجئه المتهم برمي التراب على عينيه حتى لا يستطيع مقاومته ثم طعنه في عنقه دون رحمة.

وأكد صديق الشاب المجني عليه ويدعي عمر أنه كان يقف مع صديقه بصحبة شاب آخر ليفاجئ بالمتهم يقدم عليه بسرعة ويطعنه ثلاث طعنات، قائلًا ” دبحته دبحته ” .

من جانبها كشفت قوات الأمن عن سلاح آخر كان بجوار جثة المجني عليه، وتم ضبط سلاح آخر بحوزة المتهم.