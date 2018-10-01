مصرع شاب عشريني حاول إنقاذ فتاة من الاغتصاب
شهدت منطقة السلام شرق العاصمة المصرية القاهرة جريمة قتل مروعة، حيث لاقى شاب عشريني مصرعه بعدما حاول إنقاذ فتاة من يد مجرم احترف خطف الفتيات وإغتصابهن.
وقرر المجرم الانتقام من الشاب على هذا الفعل الذي قام به، ليقتله أمام الجميع طعنًا في عنقه.
وقال أحد شهود العيان أن المجني عليه كان يقف بجوار زملائه ليفاجئه المتهم برمي التراب على عينيه حتى لا يستطيع مقاومته ثم طعنه في عنقه دون رحمة.
وأكد صديق الشاب المجني عليه ويدعي عمر أنه كان يقف مع صديقه بصحبة شاب آخر ليفاجئ بالمتهم يقدم عليه بسرعة ويطعنه ثلاث طعنات، قائلًا ” دبحته دبحته ” .
من جانبها كشفت قوات الأمن عن سلاح آخر كان بجوار جثة المجني عليه، وتم ضبط سلاح آخر بحوزة المتهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20034 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليه المجرم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4568 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 34864 ] نشر منذ 22 دقيقة
في مصر إذا ناوي تسوي جريمة
وخلاص وضعت الخطط وكل شي
وبتروح تنفذ
إي جريمة
أهم شي خل معك في محفظتك500جنيه
علشان تطلع بها كفالة
ماعليك من نوع الجريمة صغيرة ولاكبيرة
😐
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 9 دقائق
على اساس انك سافرت مصر
يابو قروون.
محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 دقائق
ماشاء الله عليك فاهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55073 ] نشر منذ 4 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,