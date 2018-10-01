” الاعتداء الجنسي ينتظره ” .. طالب يقبل زميلته ويعانقها في المدرسة

أنقرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو طالب يقبل زميلته ويعانقها في أحد مباني مدرسة بجنوب تركيا، الأمر الذي عرضه للإتهام بالاعتداء الجنسي عليها.

وعقب مشاهدة إدارة المدرسة للفيديو، رفعت دعوى قضائية في محكمة أنطاليا ضد الطالبة التي نشرت الفيديو بتهمة “استغلال الأطفال في صور غير لائقة”، وضد الطالب بتهمة “الاعتداء الجنسي”.

وقررت المحكمة بسجن الطالب بطل الواقعة 4 سنوات ونصف السنة بتهمة ” الاعتداء الجنسي ” ، كما استهجن محامي الطالب الحكم الذي صدر بحقه، قائلا:” لعبة شاهدها أطفال تحولت إلى محاكمة”.