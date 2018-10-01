” الاعتداء الجنسي ينتظره ” .. طالب يقبل زميلته ويعانقها في المدرسة
أظهر مقطع فيديو طالب يقبل زميلته ويعانقها في أحد مباني مدرسة بجنوب تركيا، الأمر الذي عرضه للإتهام بالاعتداء الجنسي عليها.
وعقب مشاهدة إدارة المدرسة للفيديو، رفعت دعوى قضائية في محكمة أنطاليا ضد الطالبة التي نشرت الفيديو بتهمة “استغلال الأطفال في صور غير لائقة”، وضد الطالب بتهمة “الاعتداء الجنسي”.
وقررت المحكمة بسجن الطالب بطل الواقعة 4 سنوات ونصف السنة بتهمة ” الاعتداء الجنسي ” ، كما استهجن محامي الطالب الحكم الذي صدر بحقه، قائلا:” لعبة شاهدها أطفال تحولت إلى محاكمة”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55074 ] نشر منذ 2 ساعتين
امورهم مدحدره للأسفل ولا شك ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32228 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20034 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب كم عمر الطالب قد يكون مع زميلته اطفال صغار
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34864 ] نشر منذ 19 دقيقة
تركيا ونااااااااسة💏😉😉😉