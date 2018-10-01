فوائد هامة للكمثرى تدفعك لتناولها يوميا

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر الكمثرى من الفواكه اللذيذة، والتي يفضل تناولها الكثيرون، ولكن قد لا يعلم من يتناولها ما تقدمه للجسم من فوائد صحية مذهلة .

وتؤكد دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكمثرى من الفواكه اللذيذة والمليئة بالفوائد الصحية، والتي يفضل تناولها يوميا حتى ينتهي موسمها، خاصة أنها ليس لها أي أضرار نهائيا، وهو ما تستعرضه في السطور التالية .

الكمثرى غنية بالألياف، وفيتامين B2، C، E، النحاس، والبوتاسيوم، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من البكتين، وهو من الألياف القابلة للذوبان في المياه .

الكمثرى تحتوى على “البكتين” بنسبة أعلى من الموجودة في التفاح، وهذا يجعلها فعالة في المساعدة على خفض مستويات الكولسترول بالدم وتنظيم حركة الأمعاء.

الكمثرى مصدر غني بالألياف الغذائية على أن يتم تناولها بقشرتها، وهي أيضا مصدر ممتاز لفيتامين C وفيتامين E، وكلاهما مضادات الأكسدة القوية والمواد المغذية الضرورية.

ارتفاع محتوى النحاس فيها يجعلها غنية بمضادات التأكسد التي تحمي الخلايا من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة.

الكمثرى مفيدة لصحة القولون، لاحتوائها على الألياف التي هي مفيدة للغاية لصحة القولون.

الكمثرى تعالج الإمساك، فالبكتين مدر للبول وله تأثير ملين خفيف، وشرب عصير الكمثرى بانتظام يساعد على تنظيم حركة الأمعاء.