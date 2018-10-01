مشكلة جديدة تلاحق هواتف آيفون XS

وكالات(صدى):

ظهرت في الأونة الأخيرة عبر منتديات أبل وموقع Reddit وUnbox Therapy شكاوى بأن هواتف iPhone XS لا تشحن بشكل سليم عبر الكيبل حتى يقوم المستخدم بتشغيل الشاشة، وفي بعض الحالات، لن يتم الشحن بشكل سليم حتى يتم تشغيل شاشة الهاتف بالنقر عليها وإعادة وصل الشاحن مرة أخرى.

وتعني هذه المشكلة أن المستخدم الذي يعوّل على شحن هاتفه بشكل كامل خلال الليل، لن يتمكن من ذلك إذ سيكون بحاجة إلى الشاشة لضمان استمرار عملية الشحن، كما أن شركة أبل لم تعلق على المشكلة حتى الآن وليس من الواضح إن كانت متعلقة بنظام تشغيل الهاتف أو مكوناته الإلكترونية.

ومن المعروف لدينا أنه لن يمر إطلاق هاتف في الأسواق دون مشكلات، ولم يكن هاتف iPhone XS .