5 أسباب تجعل سن الخمسين العمر الذهبي للرجال

أماني الغامدي(صدى):

بالرغم من رهبة جميع البشر رجالًا ونساءً من الوصول إلى سن اليأس، والمقدر 40 عامًا لدى المراة و50 عامًا لدى الرجل، إلى انه يكون أجمل فترات حياتهم.

وكشف كاتب بريطاني خلال مقال له في صحيفة ” التلغراف ” البريطانية، عن أبرز الأسباب التي تجعل الرجل سعيدًا أكثر في الخمسين من عمره بالرغم من مخاوفه من هذا السن.

وأكد الكاتب غرانت فيلر، أنه الرجل في هذا العمر يختبر أشياء جديدة لا تتوفر في السنين الماضية، لافتًا إلى أنه قد يكون هذا هو العصر الذهبي للرجل.

وأوضح أن هناك 5 أسباب تجعل الرجل أكثر سعادة في هذا العمر، وتتمثل في ” تعمل بابتسامة لا تفارقك، تعلم أن الحياة قصيرة، تعيد اكتشاف نفسك، ترتدي ملابس النوم أكثر، وتحول الغضب إلى طاقة ” .