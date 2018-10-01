دراسة: القراءة تقي طفلك من الأمراض العقلية

لندن(صدى):

توصلت دراسة بريطانية إلى أن الأطفال الذين يقضون أوقات فراغهم في القراءة أو الكتابة، لديهم فرصة للتمتع بصحة عقلية أفضل من أقرانهم الذين لا يخصصون وقتا للقراءة أو للكتابة.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين لا يقرأون أو لا يمارسون الكتابة، أكثر عرضة لمواجهة مشكلات في الصحة الذهنية.

واعتمدت الدراسة على استبيان شارك فيه نحو 50 ألف طفل، وأوضحت نتائجه أن نحو 40.3 % من الأطفال الذين يمتلكون مهارات قراءة فوق المتوقع، يتمتعون بمستوى عال من الصحة العقلية، مقارنة مع 13.1 %من الأطفال الذين أظهروا مهارات قراءة أقل من المتوقع.