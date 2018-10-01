وفاة مؤلف ” حصن المسلم ” بعد صراع مع السرطان
توفي الشيخ الدكتور سعيد بن علي القحطاني مؤلف كتاب ” حصن المسلم ” بعد صراع مع المرض.
وسيصلى على المغفور له ،اليوم الأثنين، بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بالرياض.
يذكر أن الفحوصات الطبية كانت قد كشفت عن إصابة الشيخ سعيد القحطاني، بسرطان الكبد، منذ أسابيع.
ولد سعيد بن علي بن وهف القحطاني في قرية العرين من بلاد قحطان ،سنة 1371 هـ، وبلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفا أبرزها كتاب حصن المسلم، الذي ترجم لأكثر من 40 لغة.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يغفر له
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55056 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يرجمه ويغفر له ولوالدينا ويسكنهم فسيح جناته ، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ,, آمين ,
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 9 دقائق
رحمه الله رجل شيخ فاضل
نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي ع الله من احد
وجعل الله هذا العمل الصالح شفيعا لك
في قبرك وآخرتك وموازين
من افضل الكتب بيعا حتى يومنا هذا والطلب عيه في ازدياد في الاسواق وارخصها سعرا
1.05 ريال
وخاصة التسجيلات الاسلامية والمكتبات العامة يتم بيعه فيها
حجمه صغير لكنه نافع باذن الله خاصة من العين والحسد
كتاب حصن المسلم اللون الشكل جذاب وانيق
رااايق[ عدد التعليقات: 5540 ] نشر منذ 8 دقائق
إنا لله وإنا إليه راجعون **
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الله يرحمه بواسع رحمة * ويجعل مثواه الجنة **