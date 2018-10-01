وفاة مؤلف ” حصن المسلم ” بعد صراع مع السرطان

عادل الحربي (صدى):

توفي الشيخ الدكتور سعيد بن علي القحطاني مؤلف كتاب ” حصن المسلم ” بعد صراع مع المرض.

وسيصلى على المغفور له ،اليوم الأثنين، بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بالرياض.

يذكر أن الفحوصات الطبية كانت قد كشفت عن إصابة الشيخ سعيد القحطاني، بسرطان الكبد، منذ أسابيع.

ولد سعيد بن علي بن وهف القحطاني في قرية العرين من بلاد قحطان ،سنة 1371 هـ، وبلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفا أبرزها كتاب حصن المسلم، الذي ترجم لأكثر من 40 لغة.