بعد غرق طالب جدة.. توجيه بالإغلاق الفوري لمسابح المدارس

حمود العنزي (صدى):

أفادت مصادر مطلعة أن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد اتخذ قرارًا بإغلاق فوري لجميع المسابح في المدارس ،التي لا يوجد لديها خطة أمن وسلامة معتمدة.

وشمل التوجيه حصر جميع المسابح في المدارس الحكومية ،والأهلية ورفع تقرير بها للإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة التعليم خلال أسبوعين.

وأكد توجيه وزير التعليم على كافة إدارات التعليم بالالتزام بمعايير الجودة واتخاذ إجراءات السلامة وعدم التساهل بها عند تنفيذ البرامج والفعاليات الموجهة للطلاب والطالبات.