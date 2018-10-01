لم يحلقها منذ 33 عامًا.. بالصور: لحية بطول طابقي مبنى
لم يحلق الهندي ” جيردار فياس ” لحيته، طوال 33 عامًا، إلى أن بلغ طولها حتى الآن 6.7 متر، بما يعادل ارتفاع طابقي مبنى محلي، وهي أطول لحية في العالم.
ويصمم الحلاق أشكالا مختلفة للحية الهندي، الذي يستغرق ثلاث ساعات لتنظيفها يوميًا.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 29 دقيقة
ليس بعد عبادة البقرة ذنب يالهندوسي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55056 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه ,,
,, وشلون يمشي لو تركها ( على حل شعرها ) هههههههههههههههه ,,
,, هندي .. وياما باالهند من تهاويل ,,
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 22 دقيقة
مثله كثير حتى هنا عندنا
البعض واكتب البعض وليس الكل
حتى لا يقولني احد مالم اقل علم
حاط لحيته الكثيفة ع ظلالة يتعيش ويسترزق منها
وله فيها منافع حاطها للتشدد والتكفير