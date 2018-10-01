لم يحلقها منذ 33 عامًا.. بالصور: لحية بطول طابقي مبنى

نيودلهي(صدى):

لم يحلق الهندي ” جيردار فياس ” لحيته، طوال 33 عامًا، إلى أن بلغ طولها حتى الآن 6.7 متر، بما يعادل ارتفاع طابقي مبنى محلي، وهي أطول لحية في العالم.

ويصمم الحلاق أشكالا مختلفة للحية الهندي، الذي يستغرق ثلاث ساعات لتنظيفها يوميًا.