صور مؤثرة لطلاب فلسطينيون يؤبنون زميلهم الذي قتلته قوات الاحتلال

القدس(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور المؤثرة، لحظة تأبين طلاب فلسطينيون لزميلهم ذو الـ 12 عامًا، الذي لقي حتفه في مظاهرة على الحدود بين غزة وإسرائيل، الجمعة الماضية.

وأبن تلاميذ مدرسة في ” خان يونس ” بجنوب قطاع غزة، زميلهم، وزينوا مقعده بالفصل، واضعين صورته محاطة بالزهور، وأوراق الشجر.

وقال أحد الطلاب : ” بكيت بكي ولا واحد عمره بكي، مش عارف إيش بدهم في، الاحتلال إيش بدهم فى إنه يقتلوا هم، هو شو عمليلهم قتلهم؟ مش عارف شو صار ” .

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا النار يوم الجمعة على 7 فلسطينيين كانوا من بين آلاف احتشدوا على الحدود المحصنة فى إطار احتجاجات أسبوعية بدأت قبل ستة أشهر.