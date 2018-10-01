صور مؤثرة لطلاب فلسطينيون يؤبنون زميلهم الذي قتلته قوات الاحتلال
أظهرت مجموعة من الصور المؤثرة، لحظة تأبين طلاب فلسطينيون لزميلهم ذو الـ 12 عامًا، الذي لقي حتفه في مظاهرة على الحدود بين غزة وإسرائيل، الجمعة الماضية.
وأبن تلاميذ مدرسة في ” خان يونس ” بجنوب قطاع غزة، زميلهم، وزينوا مقعده بالفصل، واضعين صورته محاطة بالزهور، وأوراق الشجر.
وقال أحد الطلاب : ” بكيت بكي ولا واحد عمره بكي، مش عارف إيش بدهم في، الاحتلال إيش بدهم فى إنه يقتلوا هم، هو شو عمليلهم قتلهم؟ مش عارف شو صار ” .
وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا النار يوم الجمعة على 7 فلسطينيين كانوا من بين آلاف احتشدوا على الحدود المحصنة فى إطار احتجاجات أسبوعية بدأت قبل ستة أشهر.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10417 ] نشر منذ 1 ساعة
💔😢الله يرحمه وينصركم نصر عزيز مقتدر