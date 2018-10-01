بالفيديو والصور.. شاهد ملكة جمال لبنان لعام 2018

أماني الغامدي(صدى):

توجت مايا رعيدي طالبة الصيدلة، أمس الأحد، ملكة جمال للبنان لعام 2018 وذلك خلال حفل ساهر أقيم في مجمع ” الفورم دو بيروت ” .

وانتزعت رعيدي اللقب من بين 30 فتاة تنافسن للفوز، فيما حلت ميرا طفيلي وصيفة أولى ويارا بو منصف وصيفة ثانية وفانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.

وتشكلت لجنة التحكيم من الإعلامي جورج قرداحي، ونانسي عجرم ،ونادين نجيم ،ومصمم الأزياء نيكولا جبران، والممثل عادل كرم ،وخبير التجميل بسام فتوح ،ومصمم المجوهرات ضومط زغيب ،والموسيقي جي مانوكيان ،وملكة جمال العالم السابقة ديمي لي نيل بيترز.