حمد الصنيع: الاتحاد ودع 3 بطولات وعلى الجميع التكاتف لعودة الكبير

ماجد محمد(صدى):

علق رئيس نادي الاتحاد السابق حمد الصنيع، على مستوى الفريق الحالي، قائلا: ” الاتحاد خسر السوبر المحلي، والدوري صعب الحصول عليه، وخرج من البطولة العربية، تبقى كأس السوبر السعودي المصري أمام الزمالك ،وكأس الملك ” مؤكدًا أنه على الجميع أن يتكاتف لعودة هذا الكبير.

وأوضح الصنيع أن : ” بيليتش سيغير الاتحاد، لأنه مدرب كبير، واللاعبين الأجانب سيستبدلون في الميركاتو الشتوي تقريبًا أكثر من 50% ”

وعن قكرة لعب أندية من خارج المملكة في الدوري السعودي، أكد أن الفكرة ليست بجديدة، قائلا : ” نشاهد أندية كندية في الدوري الأمريكي، وأندية نيوزيلندية في استراليا، ويجب أن نعطي مساحة لأي فكرة قبل الحكم عليها ” .