خبيرة تجميل تكشف خضوع بوتين لعدة عمليات تجميلية سرًا

لندن(صدى):

من المعروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،صاحب الـ 65 عامًا ،يهتم كثيرًا بمظهره الجسدي وشكله.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة ” ديلي ستار ” البريطانية ، عن إجراء لعدة عمليات تجميلية في جفنيه وجبينه وخديه.

وبحسب الصحيفة أوضحت إيمي سكوت الخبيرة في الجراحة التجميلية في لندن، إن الرئيس الروسي أجرى عمليات تجميل بتكلفة تصل إلى 8.000 جنيه إسترليني.

وأضافت أن بوتين خضع لجراحة تجميلية خفية وإجراءات غير جراحية لجعله يبدو أصغر سنًا والمساعدة في تأخير عملية الشيخوخة الطبيعية.

ويبدو بوتين مختلفًا تمامًا الآن عما كان عليه، حيث بدا وجهه ممتلئًا، وعيناه أضيق وأصبح يعاني من تجاعيد أقل.