بالصور.. وفاة شاب إثر حادث ارتطام مركبته بشاحنة في وادي الدواسر

علي القحطاني (صدى):

توفى شاب عشريني إثر احتجازه داخل مركبته، نتيجة حادث ارتطام مركبة شاب بشاحنة إحدى الشركات المشغلة التابعة لبلدية محافظة وادي الدواسر.

وكانت معدة تابعة لبلدية وادي الدواسر بعد الانتهاء من احتفالات اليوم الوطني الـ88 توقفت على جانب الطريق الأيسر باتجاه الشرق بغرض نزع الأعلام الوطنية من أعمدة الإنارة؛ ما تسبب بوقوع حادث مروري مروع بعد أن اصطدمت مركبة الشاب بها من الخلف.

وباشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني الحادث، حيث قامت بفك الاحتجاز، وإخراج الجثة، ثم نقلها لثلاجة الموتى بالمستشفى العام.