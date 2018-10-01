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بالفيديو.. المنيع يوضح حكم تأخير تقسيم الإرث

بالفيديو.. المنيع يوضح حكم تأخير تقسيم الإرث
حمود العنزي (صدى):

أفتى الشيخ ” عبدالله المنيع ” عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، بسرعة تقسيم الإرث وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة وإن كان أحد الورثة في حاجة إليه.

ونصح ” المنيع ” ، في لقاء تليفزيوني ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، إخوة إحدى السائلات بضرورة سرعة تصفية هذا الإرث حتى لا يكون هناك أثار سلبية نتجية دعوات من قبل المظلومين لضيق حالتهم المادية .


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