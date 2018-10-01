بالفيديو.. محمد البسيمي: دوكي دوكي ليست شائعة بالمملكة ولا علاقة لها بالانتحار

علي القحطاني (صدى):

قال ” محمد البسيمي ” المختص بمجال الترفيه الإلكتروني، إن لعبة ” دوكي دوكي ” هي لعبة رعب متاحة في جميع دول العالم ومتاحة أون لاين ويستطيع أي شخص أن يقوم بتحميلها عبر الإنترنت.

وأضاف ” البسيمي ” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” معالي المواطن ” المذاع عبر فضائية ” MBC ” ، أن اللعبة لا يوجد بها أي نوع من التواصل أون لاين مع أشخاص أخريين، وأن اللعبة تندرج تحت مسمى ” ألعاب المواعدة ” وهي في الأصل لعبة يابانية، وتبث بعض المناظر المضطربة لأشخاص يقومون بالانتحار.

وأكمل ” البسيمي ” ، أن اللعبة صادرة منذ عام تقريبًا وليس لها شعبية في المملكة، ولم يصدر عنها أي تقارير انتحار إلا في حالتين وليس لهم علاقة باللعبة.

وأشار ” البسيمي ” ، إلى أن اللعبة لا علاقة لها بالأنتحار، ويجب على الأهالي مراقبة أبنائهم بصفة مستمرة، مؤكدًا على أن اللعبة تحتوي تحذيرًا قبل بدأ اللعب بها يحذر الأشخاص المتأثرين بالمقاطع المضطربة والأشخاص الأقل من عمر 13 عام.