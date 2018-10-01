الجدعان: أي شخص لديه مستحقات يعتبرها متأخرة فليتقدم لنا

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان على أن الحكومة ملتزمة بدفع مستحقات الشركات المتأخرة خلال المدد المحددة وستستمر في التزامها.

وقال الوزير خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة اليوم الأحد، بمناسبة إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة : أي شخص لديه مستحقات يعتبرها متأخرة يتقدم للجنة التي شُكّلت بالحكومة لذلك، ويستطيع أن يتقدم للوزارة مباشرة وسنستمر في توفير القناة التي يمكن التقدم من خلالها.

وأضاف أن البعض قد يرى أن مستحقاته متأخرة، فإن هذا التأخر قد يكون لعدم تقديم مستنداته كاملة أو وجود مطالبات متنازع عليها، أو لأسباب أخرى، لكن بشكل عام الواضح بالأرقام أن الحكومة تدفع في الوقت وإذا في استثناءات نرغب في معرفتها.

وأشار الجدعان إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أمر بتشكيل لجنة لهذا الهدف، وذلك للتأكد من أنه ليس فقط وزارة المالية من تدعي السداد، بل يوجد طرف آخر يراجع على ذلك.