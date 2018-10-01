قائمة طعام فاخرة أقامها أمير الكويت للأمير محمد بن سلمان.. تعرف عليها

نايف السالم(صدى):

أقام أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مأدبة عشاء تكريما لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر بيان بالكويت، شملت أطباقًا كويتية شعبية مثل المربين، الجريش، المرقوق، إضافة إلى الحاشي والقوزي.

وتضمنت لائحة الطعام أيضا حساء الفطر بالكريما، وفيليه سمك الزبيدي مع صلصة الليمون بالزبدة، ولوبستر ثورميدور ” مأكولات بحرية ” ، وشيش طاووق وكباباً على الطريقة الكويتية.

كما جاء في قائمة العشاء لفائف الدجاج المحشي بجبنة الموزاريلا والسبانخ، وفيليه لحم واجو الياباني، مع صلصة الفقع الأسود، وبطاطا دوتشي، إضافة إلى كيكة الحليب بالزعفران ومحلبية وسمسمية بالتمر.

كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى الكويت اليوم الأحد، في زيارة رسمية، حيث استقبله على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة.