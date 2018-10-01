بالفيديو.. موظفو الأحوال بجازان يشتكون العنصرية والمدير ينفي

عادل الحربي(صدى):

وجه عدد من الموظفين بفرع ” الأحوال المدنية بجازان ” ، اليوم الأحد، شكاوى تتضمن اتهامات بالعنصرية لمدير أحوال جازان ” بندر بن مشيط ” ، والتي جاء فيها أنه يتعامل مع الموظفين بعنصرية.

وأوضحت ” الخطابات الخاصة بالشكاوى ” ، استخدامه عبارات مسيئة وغير مقبولة على المستوى الاجتماعي أو الأخلاقي، وبالإضافة إلى طلبه لموظفين لمجموعة من القطاعات الخاصة بالأحوال المدنية ولكن من خارج منطقة جازان.

ومن جانبه رد ” بندر بن مشيط ” مدير الأحوال المدنية بـ ” جازان ” ، على الاتهامات الموجهه له، إنها عارية تمامًا عن الصحة، قائلًا لا يمكن أن أكون عنصريًا، وخاصة أني أحد أهالي جازان وابن من أبناء الديرة، وكل ما أثير ليس له أي مصداقية جملةً وتفصيلاً.

وأضاف ” بن مشيط ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أنه عندما أثير هذا الموضوع جاءت لجنة من المتابعة وحققوا في هذا الموضوع وتم تبرأتي في شهر يوليو الماضي.

وأكمل ” بن مشيط ” ، أن هذه الشكاوى ناتجة عن مشاكل شخصية وأن المتقدمين ضده هم 6 موظفين من الشباب، لافتًا إلى أنه كانت مشكلتنا معهم هي تهربهم من تحمل المسؤولية، موضحًا أن التحقيقات برأتني من تهمة العنصرية بشهادة جميع الموظفين، وثانيًا لا يمكن للمرء أن يتعدى على الله وأن يسب الموظفين أو أن يتلفظ بهذه الألفاظ.

ولفت ” مدير الأحوال المدنية بجازان ” ، إلى أنه لا يعلم السبب وراء الشكاوى، لافتًا إلى أن الزملاء ما زالوا يعملون معنا بدون أي مشاكل، وأنني انتهيت من هذا الموضوع عقب قرار لجنة المتابعة.

وتابع ” بن مشيط ” ، أنه لم يتعرض لهؤلاء الموظفين رغم تبرأته من الاتهامات التي وجهت له، وذلك لأنه تغاضي عن الواقعة بالإضافة إلى أنه مشتكى عليه، ويعلم جيدًا أن الموظفين أنفسهم يصرحون بعدم قدرتهم على تحمل المسئولية.

اتهامات بالعنصرية لمدير أحوال جازان، والأستاذ بندر بن مشيط يرد عبر #برنامج_ياهلا:

لا يمكن أن أكون عنصريا فأنا أحد أهالي جازان وابن من أبناء الديرة، وكل ما أثير ليس له أي مصداقية جملةً وتفصيلاً pic.twitter.com/tHBEMvP8yX — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2018