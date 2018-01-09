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غدًا.. بدء التسجيل في كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة

Time منذ سنتين
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غدًا.. بدء التسجيل في كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة

علي القحطاني (صدى):
أعلنت كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة عن فتح باب القبول للتسجيل في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438 / 1439 هـ، اعتباراً من يوم غدٍ في تخصصات طب وجراحة الفم والأسنان وتخصص الصيدلة للطلاب والطالبات، وتخصص التمريض ( للطالبات فقط ).

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية عضو هيئة التدريس بالكليات الدكتور ضياء الأنصاري أن القبول سيكون تنافسياً وحسب المقاعد المتاحة، واعتبار النسبة الموزونة ضمن شروط القبول، كما يشترط في التحويل إليها من كليات أو جامعات أخرى في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان أن لا يقل المعدل التراكمي عن جيد جدا، ومطابقة وصف المقررات الدراسية لمقررات الكليات.

وأما فيما يخص برنامج التجسير الذي يُمكن الطلبة الحاصلين على دبلوم الصيدلة من إكمال دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة فيشترط أن لا يقل المعدل التراكمي عن جيد، وأن يكون الطالب أو الطالبة حاصلاً على الثانوية العامة في تخصص علمي.

بدء التسجيل
غدا
طب الأسنان
الصيدلة
كليات الرياض
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
س يذكركم التأريخ جميعا قيادات ومسؤولين الله يحفظك.معالي الوزير أنقل تحيات وشكر وتقدير واعتزاز المواطن والمقيم والزائر للقيادة الرشيدة
ابو محمد
اهم شيء عدم. العودة للذنوب والمعاصي وإلغاء هيئة الفساد وفتح المساجد والرجوع إلى الله..
د محمد ماجد بخش
كفيتم ووفيتم وما تلك المرحلة إلا مرحلة نقل المسؤولية للأفراد للمرحلة المرتقبة القادمة من خلال التوعية والتحذير ومن خلال إكساب الخبىرة والتنوير الصحي جعل الله ما تقومون به وكل من شاركنا الوعي في التباعد الجسدي والإجتماعي والمجتمعي المسؤولية في موازين حسناتكم.
abdul
الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة خلال الثلاثة اشهر الماضية اثبتت مدي فاعليتها من عدمه ، من اصابة واحد، اثنين، او ١٠ أو عشرين، الي ٢٢٣٥ في اليوم الواحد في الآونة الاخيرة. ولا حياة لمن تنادي .
دآنـــــــہہ
😅😅 موفقين 💞

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