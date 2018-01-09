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هجوم جوي إسرائيلي يدعم التنظميات الإرهابية في سوريا

Time منذ سنتين
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هجوم جوي إسرائيلي يدعم التنظميات الإرهابية في سوريا

دمشق (صدى):
أكدت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الثلاثاء، قصف الطيران الإسرائيلي، صواريخ عدة على مواقع عسكرية في منطقة القطيفة في ريف دمشق.

وتصدى الدفاع الجوي السوري، ثلاثة منها وأصاب إحدى الطائرات الإسرائيلية المغيرة، بعد إطلاق إسرائيل النار على أراضي قرب دمشق باستخدام طائرات وصواريخ أرض.

وأطلق الطيران الإسرائيلي، صاروخين أرض-أرض، إضافة إلى أربعة صواريخ من منطقة طبريا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت القيادة أن الهجوم الإسرائيلي يؤكد دعم الاحتلال للتنظيمات الإرهابية في سوريا، في محاولة لرفع معنوياتهم إثر التقهقهر الملحوظ في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وسط الانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش السوري في إدلب.

 

سوريا
إسرائيل
تنظيمات إرهابية
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أحدث التعليقات

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د محمد ماجد بخش
باعتراف علماء كبار علم الكيمياء في مرحلة الاحتضار مالم يتم إنقاذه سريعا كتاب العناصر السبعة العناصر المراوغة أقوى دليل قدمه شيري
ابوبدر
رواد عليو هذي مثلت في ضايعة ضايعة مسلسل سوري كوميدي خطير. الله يحفظها ويحفظ اهلها
ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص مثل هذه الأشكال اعتقد كان مستعار من زوجته واول ما تزوج ام البنت كان يفكر في الجنس بدون خلفه لما ولدت استعار منها الله لا يوفقه مهما كان الوالدين ما يعملوا كده الضحية دائما الاولاد وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل رجل وامرأة يفكرون في الجنس فقط و سلامة فهم الجميع

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