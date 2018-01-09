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الأعداد السابقة للصحيفة

عضو شورى يرفض منع زواج القاصرات.. ويؤكد: سينشر الزواج العرفي

Time منذ سنتين
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Comment 51
عضو شورى يرفض منع زواج القاصرات.. ويؤكد: سينشر الزواج العرفي

علي القحطاني (صدى):
عبر عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلى خلال جلسة المجلس أمس الاثنين التي ناقشت وضع ضوابط لزواج القاصرات عن رفضه للمشروع، مؤكداً أنها تساعد في انتشار الزواج العرفي.

ودافع العلي عن رفضه بأن بعض الفتيات في الغرب يمارسن العلاقات المحرمة في سن ١٢ عاماً، مضيفاً أن مجاراة الاتفاقات الغربية هي المحرك لدرس منع زواج القاصرات، وبعض الدول لم تقنن ذلك.

وذكر أن التقنين وتعقيد الزواج سينشران الزواج العرفي، مستشهداً في رفضه الضوابط بنجاح زواج والديه وهما صغار، كما أن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي في سن التاسعة.

من جهتها وفي السياق ذاته ردت الدكتورة لطيفة الشعلان على العضو العلي، وردت عليه قائلة إن بعض الروايات تشير إلى أن عمر عائشة كان ١٨ عاماً، وحتى إن كان عمرها تسع سنوات، فالرسول ليس مثله أحد، ولا صحة للاستدلال.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
الغامدي
ليت الجمل توطاه وقطعه الورع هذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا كل الناس بتطلع🤔
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي يلحق على المواد الغذائبة قبل يشفطونها😂😂😂😂

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