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بالفيديو.. لحظات مرعبة لفتاة كانت قاب قوسين من الموت

Time منذ سنتين
Views 3956
Comment 2
بالفيديو.. لحظات مرعبة لفتاة كانت قاب قوسين من الموت

متابعات (صدى):
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ، مقطع فيديو، لفتاة كانت قاب قوسين أو أدنى من الموت، لكن مشيئة الله كانت لها رأي آخر، حيث تم إنقاذها في لقطة مذهلة وغير متوقعة.

وأظهر مقطع الفيديو، عبور الفتاة لطريق رئيسي، وحدوث اصطدام بين سيارتين في نفس الأثناء، حيث اقتربت السيارتين بشكل كبير من الفتاة دون أن تصيباها.

وبيَن المقطع، المفاجأة التي أرعبت الفتاة، وجعتلها تبعد عن السيارتين سريعاً؛ لتلتقط أنفاسها من جديد، وتستند على عمود للإنارة.

وغير معروف في أي مدينة أو دولة من العالم، تم التقاط هذه المقطع.

https://twitter.com/twitter/statuses/950093608392232960

اصطدام
سيارتين
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ممتاز ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصَّراحة راحة ، هذي نتايج الإختلاط المحرّم شرعاً في ديننا الإسلامي✍🏻 فالذي يتبع الشيطان وَ خطواته سينتهي بِه المطاف قتلاً أو رمياً في مكب النفايات 👹😂😂😂👹✍🏻 فالإنسان المسلم المؤمن العاقل يحذر كلّ الحذر من سلك الطرق المحرَّمة المهلكة لنفسه البشريّة الثمينة ؛ كي ينجو بنفسه إلى بر الأمان في الدُنيا وَ الآخرة ✅✅✍🏻. مَع وافر المحبة .

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