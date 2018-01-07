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الإعلان عن نتائج الفترة الإختبارية السادسة لرخصة الطب البشري

Time منذ سنتين
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الإعلان عن نتائج الفترة الإختبارية السادسة لرخصة الطب البشري

علي القحطاني (صدى):
نشرت الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، اليوم الأحد، نتائج الفترة الاختبارية السادسة لاختبارات رخصة ممارسة المهنة لتخصّصات الطب البشري، طب الأسنان، والتمريض.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة مدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان؛ أن المتقدمين سيتلقون رابطًا عبر البريد الإلكتروني يمكن من خلاله استعراض النتيجة وتقرير أداء مفصّل عن مكامن القوة ونقاط التحسين.

وأشار الزهيان إلى بدء الفترة الاختبارية اليوم، مؤكدًا أنها ستمتد إلى نهاية يناير، كما شدد على أنه لا يمكن الجلوس للاختبار في الفترة الاختبارية نفسها مرتين.

وتعقد الاختبارات في 17 مدينة داخل المملكة بواقع 433 مقعد اختبار يوميًا، كما تعلن النتائج خلال فترة تراوح بين أسبوعين وستة أسابيع من نهاية الفترة الاختبارية.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله أكبر،، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
عليكم بالعسل لقوله تعالى ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69)
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
احسن وليته اشكل
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خيبكم الله انتم ومن تحداكم

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