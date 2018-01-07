" الفوزان " يوضح حقيقة تحريمه لفرض الضرائب

عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور عبد العزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، أنه لم يُحرم الضرائب مسبقًا، بينما قام أحد الأشخاص باقتطاع جزء من مقطع فيديو له منذ سنة وقاموا بنشره؛ للترويج للأكاذيب.

وأضاف " الفوزان " لبرنامج " يستفتونك " على قناة رسالة، أن الفيديو الذي تم تداوله كان قبل فرض وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى جواز فرض الضرائب في حالة حاجة الدولة لذلك وشح مواردها بعد انخفاض أسعار النفط، حيث يتم فرض الضرائب في تلك الحالة تضامنًا من الناس في سد حاجاتهم وتأمين مصالحهم.

وفيما يخص الفيديو المتداول واجتزاء جزء منه، ناشد " الفوزان " رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تصديق ما يتم نشره دون التأكد من صحته، قائلًا: " لا تنشروا شيئًا وتطيروا به قبل أن تتأكدوا من صحته ومن تمامه ، هذا المجرم الذي اقتطع الكلام وجاء بكلامي أن الضرائب حرام ومن الكبائر! ".

وأشار إلى أن من وراء انتشار الفيديو، جهات تتعامل بالدس والتدليس والكذب، تحاول إثارة الناس والتحريض على العلماء والدعاة وأهل الخير والإصلاح.