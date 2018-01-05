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اختطاف مهندس وتزويجه فتاة بالإكراه تحت تهديد السلاح

Time منذ سنتين
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Comment 6
اختطاف مهندس وتزويجه فتاة بالإكراه تحت تهديد السلاح

نيودلهي (صدى):
تعرض مهندس هندي يُدعى " فينود كومار " للاختطاف على يد قبيلة " باكدا شادي " ، وتزويجه أحد فتياتها بالاكراه تحت تهديد السلاح ، في ولاية بيهار الهندية.

وأظهر مقطع فيديو متداول بكاء وتوسلات كومار، البالغ 29 عاما، لإطلاق سراحه، في حين يرد عليه أحد أفراد القبيلة هل ستُشنق، نحن نحتفل بحفل زفافك، لماذا أنت قلق، وتضع في رأسك جبلًا من الهموم؟.

وفي وقت لاحق تمكن كومار من الاستغاثة بشقيقه وابلاغ الشرطة ، عقب احتجازه بغرفة بعد اتمام مراسم الزواج ، هذا وتعرف قبيلة " باكدا شادي " بتزويج الرجال من بناتهم قسرا، وكان كومار من بين ضحاياهم.

وكشف كومار تفاصيل الحادث لوسائل إعلامية هندية، مؤكداً أنه وافق على مُقابلة رجل كان يعتقد أنه صديقه، وبينما كانا يحضران حفل زفاف، انضم إليهما رجال آخرون، وخطفوه تحت تهدد السلاح، وعند وصوله إلى موطن قبيلة "باكدا شادي"، أشار إليه أحد أفرادها بالمسدس، وأمره بالزواج من الفتاة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لن ينسوها والعقاب قادم ...
hajs althkra
ههههههههه القصمان مالهم حل 😂😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
ابو محمد
طيب ..
دآنـــــــہہ
هههههههه جاني النوم من صوتها 🙄 محرومتي صلحي لي حلى اللوتس معك إذا فيه جيت🥰😂 والله يسعدك وسفره دائمه 🌹

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