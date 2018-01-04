أبرزها سرقات واختفاء وضحايا مظاهرات.. حوادث المواطنين بالخارج في 2017

عادل الحربي (صدى):

في كل مرة تفقد فيها المملكة أحد مواطنيها، تتألم بشدة إثر وفاته، ويزداد ذلك الألم إذا تم الفقد خارج حدود البلاد، حيث شهد عام 2017 العديد من الحوادث التي داهمت مواطنيها خارج أسوار المملكة، فحادث مظاهرات تارة، وحوادث خطف وسرقة تارة أخرى، لتتعدد أشكال وصور حوادث المواطنين في مختلف قارات العالم.

مظاهرات تركيا

لقى المواطن فهد إبراهيم الدويرج، مصرعه في مدينة ماردين التركية على يد مجموعة تابعة لمنظمة "بي كا كا"، أثناء زيارة أقارب زوجته، إثر اندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

جورجيا

وتوفيت مواطنة وأُصيب زوجها في دولة جورجيا شمال تركيا، إثر حادث مروري أثناء تنزههما معا.

الهند

وفي مشهد مروع، شاهد أب ابنه يلتقط أنفاسه الأخيرة داخل مسبح فندق بمنطقة كوماراكوم في الهند، عندما صُعق ابنه علاء الدين بالكهرباء ومن ثم سقط في المسبح.

إندونيسيا

ويتكرر المشهد باختلاف المناطق الجغرافية، حيث لقى طفل ذو 6 أعوام حتفه، غرقا بمسبح أحد منتجعات منطقة بونشاك بإندونيسيا، بعدما قفز ليجلب "بالونة".

تركيا

وتسببت صاعقة رعدية بمدينة طربزون شمال تركيا، بمقتل مواطنة بمتنزهات السلطان مراد، أثناء تناولها الغداء مع أفراد أسرتها.

فلوريدا

وسقطت طائرة تدريب بها مدرب وطالب سعودي ذو 27 عاما، يدرس الطيران التجاري، في ولاية فلوريدا الأمريكية، ولقيا مصرعهما.

أمريكا

وتعرض مواطن لإطلاق نار في فندق الشيراتون بمدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، أثناء محاولة سرقة غرفته، ومن ثم أصيب برصاصة في قدمه.

بريطانيا

واحتجز الإعلامي بدر القحطاني لثمانٍ ساعات داخل البرلمان البريطاني إثر وقوع هجوم إرهابي في المبنى المجاور له.

السودان

وتعرض عدد من المواطنين للسرقة تحت تهديد السلاح، أثناء رحلة صيد بالسودان، لتبلغ السرقات ما يعادل مليون ريال وسيارات وبنادق صيد.

ألمانيا

وفُقدت مواطنة، بعد خروجها من إحد فنادق مدينة بون الألمانية، ومن ثم عثرت السلطات الألمانية عليها.

كندا

وغرق المواطن هشام الموسى ذو 25 عاما، في بحيرة "ويفر" بكندا، أثناء قيامه بالتنزه مع زملائه.

روكفورد الأمريكية

وتوفى مواطنان كانا يدرسان في السنة الأولى بجامعة روكفورد الأمريكية، إثر استنشاقهما لغاز أول أكسيد الكربون.

مصر

وألقى مواطن بنفسه عبر نافذة شقة يقيم فيها مع زوجته ووالدته بمحافظة الدقهلية شمال مصر، وأُصيب على إثرها، ومن ثم نُقل إلى المستشفى.

القاهرة

وسقط المواطن بكر خوجة من الطابق ال 16 بأحد فنادق منطقة الزمالك بالقاهرة، أثناء محاولته التقاط صورة "سيلفي" له.

لبنان

وتعرض المواطن على البشراوي لعملية اختطاف في لبنان، مقابل فدية قدرها مليون دولار.