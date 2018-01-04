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تطبيق " نظام المقررات " بشكل مرحلي خلال 3 سنوات

Time منذ سنتين
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تطبيق " نظام المقررات " بشكل مرحلي خلال 3 سنوات

علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، عن عزمها تطبيق نظام المقررات في جميع مدارس الثانوية بشكل مرحلي خلال 3 سنوات، على أن يبدأ منذ الصف الأول الثانوي في العام المقبل 1439/1440 هـ.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تقديم البرامج التدريبية اللازمة لمنسوبي المدارس الثانوية " النظام الفصلي " خلال الفصل الثاني لهذا العام الدراسي، مشيره إلى أن قرار تطبيق نظام المقررات جاء تماشيًا مع نتائج استطلاع رأي الميدان التربوي وما تقتضيه مصلحة الطلاب والطالبات وتحقيقًا لتجويد مخرجات التعليم.

وكانت الوزارة حددت معايير اختيار المدارس الأهلية لتطبيق نظام التعليم الثانوي " نظام المقررات "، على أن تتقدم المدرسة بطلب لتطبيق النظام لإدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة، وأن يتوافر في مبنى المدرسة مواصفات المبنى المدرسي الجديد، وتتوافر فيه المرافق المطلوبة.

وأضافت أن عدد الطلاب أو الطالبات لا يقل في المدرسة الثانوية عن 350 طالبًا/‏طالبة، وأن تطبق المدرسة لوائح وأنظمة التعليم الموازي ولا توجد عليها ملاحظات في مجال تقويم التلاميذ خلال السنوات الثلاث الماضية، وألا يزيد عدد المدارس الأهلية المطبقة للخطة الجديدة عن نصف أعداد المدارس الحكومية المطبقة لنفس الخطة في المنطقة، بالإضافة إلى اكتمال احتياج المدرسة من المعلمين والإداريين والمعلمات والإداريات ذوي الكفاءة والتخصص الملبية لحاجات النظام الجديد، وأن يتوافر في المدرسة الثانوية كادر إداري تربوي مستشرف للتطوير.

 

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرحمنا برحمته الواسعة
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
عسى خير
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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